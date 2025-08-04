Faith Tribe Fiyatı (FTRB)
Faith Tribe (FTRB), şu anda 0,00482723 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,00M USD piyasa değerine sahiptir. FTRB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FTRB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FTRB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Faith Tribe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Faith Tribe / USD fiyat değişimi, $ +0,0013891889.
Son 60 gün içerisinde, Faith Tribe / USD fiyat değişimi, $ +0,0016703760.
Son 90 gün içerisinde, Faith Tribe / USD fiyat değişimi, $ +0,001456450720697106.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,90
|30 Gün
|$ +0,0013891889
|+%28,78
|60 Gün
|$ +0,0016703760
|+%34,60
|90 Gün
|$ +0,001456450720697106
|+%43,21
En güncel Faith Tribe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%1,90
+%12,38
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Faith Tribe is a collaborative open-source fashion design platform that empowers and rewards independent creators in the web3 economy. It is owned by Faith Connexion, a 21-year old globally-recognized luxury streetwear brand that pioneered the concept of collaborative fashion and has been worn by some of the world’s most influential fashion leaders, and is heavily private-equity backed. $FTRB gives access to an end-to-end experience, a digital business-in-a-box for designers to collaborate, create, mint, fund, manufacture, distribute and track design assets in the digital and physical realms, as well as for the purchase of clothing and staking. Faith Tribe brings together the decentralized community of designers, artists, influencers, brands, developers, and buyers under an inclusive and incentive-aligned structure that enables experimentation, remixing and discovery in fashion, where participants are rewarded for their contributions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Faith Tribe (FTRB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTRB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FTRB / VND
₫127,02855745
|1 FTRB / AUD
A$0,0074339342
|1 FTRB / GBP
￡0,0036204225
|1 FTRB / EUR
€0,0041514178
|1 FTRB / USD
$0,00482723
|1 FTRB / MYR
RM0,0204191829
|1 FTRB / TRY
₺0,1963234441
|1 FTRB / JPY
¥0,70960281
|1 FTRB / ARS
ARS$6,5855485275
|1 FTRB / RUB
₽0,3849715925
|1 FTRB / INR
₹0,4231067095
|1 FTRB / IDR
Rp79,1349053712
|1 FTRB / KRW
₩6,6766383576
|1 FTRB / PHP
₱0,2765520067
|1 FTRB / EGP
￡E.0,2337344766
|1 FTRB / BRL
R$0,027032488
|1 FTRB / CAD
C$0,0066133051
|1 FTRB / BDT
৳0,5827432056
|1 FTRB / NGN
₦7,3250801635
|1 FTRB / UAH
₴0,1991232375
|1 FTRB / VES
Bs0,59374929
|1 FTRB / CLP
$4,63896803
|1 FTRB / PKR
Rs1,3517692169
|1 FTRB / KZT
₸2,586912557
|1 FTRB / THB
฿0,1565470689
|1 FTRB / TWD
NT$0,1441410878
|1 FTRB / AED
د.إ0,0177159341
|1 FTRB / CHF
Fr0,003861784
|1 FTRB / HKD
HK$0,0378454832
|1 FTRB / MAD
.د.م0,0435898869
|1 FTRB / MXN
$0,0908967409
|1 FTRB / PLN
zł0,0178124787
|1 FTRB / RON
лв0,0211432674
|1 FTRB / SEK
kr0,0466310418
|1 FTRB / BGN
лв0,0081580187
|1 FTRB / HUF
Ft1,6605188477
|1 FTRB / CZK
Kč0,1024338206
|1 FTRB / KWD
د.ك0,00147230515
|1 FTRB / ILS
₪0,016412582