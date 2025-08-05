Farting Unicorn (FU) Nedir?

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

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Farting Unicorn (FU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Farting Unicorn (FU) Token Ekonomisi

Farting Unicorn (FU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!