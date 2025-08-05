FAT CAT (FATCAT) Nedir?

We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!

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FAT CAT (FATCAT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FAT CAT (FATCAT) Token Ekonomisi

FAT CAT (FATCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FATCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!