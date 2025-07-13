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Fluid Wrapped Ether Fiyatı (FWETH)

Fluid Wrapped Ether (FWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$2.789,91
$2.789,91$2.789,91
-%0,501D
USD

Bugünkü Fluid Wrapped Ether (FWETH) Fiyatı

Fluid Wrapped Ether (FWETH), şu anda 2.789,91 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fluid Wrapped Ether Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,51
Fluid Wrapped Ether 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Fluid Wrapped Ether (FWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fluid Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ -14,484776500119.
Son 30 gün içerisinde, Fluid Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fluid Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fluid Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -14,484776500119-%0,51
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fluid Wrapped Ether (FWETH) Fiyat Analizi

En güncel Fluid Wrapped Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2.763,3
$ 2.763,3$ 2.763,3

$ 2.819,98
$ 2.819,98$ 2.819,98

$ 2.819,98
$ 2.819,98$ 2.819,98

--

-%0,51

--

Fluid Wrapped Ether (FWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Fluid Wrapped Ether (FWETH) Nedir?

Fluid is a multifaceted DeFi protocol developed by the Instadapp team. It is powered by a unified liquidity layer and advanced liquidation mechanisms, aimed at maximizing asset utilization for users. Fluid includes multiple applications such as lending, vaults, and DEX protocols.

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Fluid Wrapped Ether (FWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fluid Wrapped Ether (FWETH) Token Ekonomisi

Fluid Wrapped Ether (FWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FWETH / VND
73.416.481,65
1 FWETH / AUD
A$4.240,6632
1 FWETH / GBP
2.064,5334
1 FWETH / EUR
2.371,4235
1 FWETH / USD
$2.789,91
1 FWETH / MYR
RM11.857,1175
1 FWETH / TRY
112.042,7856
1 FWETH / JPY
¥410.116,77
1 FWETH / RUB
217.752,4755
1 FWETH / INR
239.430,0762
1 FWETH / IDR
Rp44.998.542,0873
1 FWETH / KRW
3.848.150,7621
1 FWETH / PHP
157.574,1168
1 FWETH / EGP
￡E.138.072,6459
1 FWETH / BRL
R$15.511,8996
1 FWETH / CAD
C$3.794,2776
1 FWETH / BDT
339.141,4596
1 FWETH / NGN
4.265.911,8855
1 FWETH / UAH
116.534,5407
1 FWETH / VES
Bs318.049,74
1 FWETH / CLP
$2.667.153,96
1 FWETH / PKR
Rs793.478,3031
1 FWETH / KZT
1.448.549,1711
1 FWETH / THB
฿90.504,6804
1 FWETH / TWD
NT$81.576,9684
1 FWETH / AED
د.إ10.238,9697
1 FWETH / CHF
Fr2.204,0289
1 FWETH / HKD
HK$21.872,8944
1 FWETH / MAD
.د.م25.109,19
1 FWETH / MXN
$52.003,9224
1 FWETH / PLN
10.155,2724
1 FWETH / RON
лв12.108,2094
1 FWETH / SEK
kr26.671,5396
1 FWETH / BGN
лв4.659,1497
1 FWETH / HUF
Ft953.814,4308
1 FWETH / CZK
58.839,2019
1 FWETH / KWD
د.ك850,92255
1 FWETH / ILS
9.290,4003