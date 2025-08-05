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Flurry Finance Fiyatı (FLURRY)

Listelenmedi

Flurry Finance (FLURRY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00017081
$0,00017081$0,00017081
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Flurry Finance (FLURRY) Fiyatı

Flurry Finance (FLURRY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 140,85K USD piyasa değerine sahiptir. FLURRY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flurry Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,26
Flurry Finance 24 saatlik fiyat değişimi
824,70M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Flurry Finance (FLURRY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Flurry Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Flurry Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flurry Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flurry Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,26
30 Gün$ 0+%63,89
60 Gün$ 0+%69,91
90 Gün$ 0--

Flurry Finance (FLURRY) Fiyat Analizi

En güncel Flurry Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01429149
$ 0,01429149$ 0,01429149

+%0,06

-%0,26

+%10,90

Flurry Finance (FLURRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 140,85K
$ 140,85K$ 140,85K

--
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824,70M
824,70M 824,70M

Flurry Finance (FLURRY) Nedir?

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

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Flurry Finance (FLURRY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Flurry Finance (FLURRY) Token Ekonomisi

Flurry Finance (FLURRY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLURRY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FLURRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLURRY / VND
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1 FLURRY / AUD
A$--
1 FLURRY / GBP
--
1 FLURRY / EUR
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1 FLURRY / USD
$--
1 FLURRY / MYR
RM--
1 FLURRY / TRY
--
1 FLURRY / JPY
¥--
1 FLURRY / ARS
ARS$--
1 FLURRY / RUB
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1 FLURRY / INR
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1 FLURRY / IDR
Rp--
1 FLURRY / KRW
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1 FLURRY / PHP
--
1 FLURRY / EGP
￡E.--
1 FLURRY / BRL
R$--
1 FLURRY / CAD
C$--
1 FLURRY / BDT
--
1 FLURRY / NGN
--
1 FLURRY / UAH
--
1 FLURRY / VES
Bs--
1 FLURRY / CLP
$--
1 FLURRY / PKR
Rs--
1 FLURRY / KZT
--
1 FLURRY / THB
฿--
1 FLURRY / TWD
NT$--
1 FLURRY / AED
د.إ--
1 FLURRY / CHF
Fr--
1 FLURRY / HKD
HK$--
1 FLURRY / MAD
.د.م--
1 FLURRY / MXN
$--
1 FLURRY / PLN
--
1 FLURRY / RON
лв--
1 FLURRY / SEK
kr--
1 FLURRY / BGN
лв--
1 FLURRY / HUF
Ft--
1 FLURRY / CZK
--
1 FLURRY / KWD
د.ك--
1 FLURRY / ILS
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