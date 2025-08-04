Fortune Token Fiyatı (FRTN)
Fortune Token (FRTN), şu anda 0,00125366 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 331,22K USD piyasa değerine sahiptir. FRTN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Fortune Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fortune Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0002265174.
Son 60 gün içerisinde, Fortune Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001707548.
Son 90 gün içerisinde, Fortune Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0002894859230774447.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,56
|30 Gün
|$ +0,0002265174
|+%18,07
|60 Gün
|$ -0,0001707548
|-%13,62
|90 Gün
|$ -0,0002894859230774447
|-%18,75
En güncel Fortune Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,20
+%1,56
-%7,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
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