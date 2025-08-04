Fulcrom Fiyatı (FUL)
Fulcrom (FUL), şu anda 0,00720343 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,31M USD piyasa değerine sahiptir. FUL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FUL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FUL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Fulcrom / USD fiyat değişimi, $ +0,00010922.
Son 30 gün içerisinde, Fulcrom / USD fiyat değişimi, $ +0,0018096204.
Son 60 gün içerisinde, Fulcrom / USD fiyat değişimi, $ +0,0004065421.
Son 90 gün içerisinde, Fulcrom / USD fiyat değişimi, $ +0,00183270623198337.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010922
|+%1,54
|30 Gün
|$ +0,0018096204
|+%25,12
|60 Gün
|$ +0,0004065421
|+%5,64
|90 Gün
|$ +0,00183270623198337
|+%34,12
En güncel Fulcrom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,32
+%1,54
-%10,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Fulcrom (FUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FUL / VND
₫189,55826045
|1 FUL / AUD
A$0,0110932822
|1 FUL / GBP
￡0,0054025725
|1 FUL / EUR
€0,0061949498
|1 FUL / USD
$0,00720343
|1 FUL / MYR
RM0,0304705089
|1 FUL / TRY
₺0,2929634981
|1 FUL / JPY
¥1,05890421
|1 FUL / ARS
ARS$9,8272793775
|1 FUL / RUB
₽0,5744015082
|1 FUL / INR
₹0,6311645366
|1 FUL / IDR
Rp118,0889974992
|1 FUL / KRW
₩9,9632081016
|1 FUL / PHP
₱0,4125404361
|1 FUL / EGP
￡E.0,3491502521
|1 FUL / BRL
R$0,040339208
|1 FUL / CAD
C$0,0098686991
|1 FUL / BDT
৳0,8695980696
|1 FUL / NGN
₦10,9308448535
|1 FUL / UAH
₴0,2971414875
|1 FUL / VES
Bs0,88602189
|1 FUL / CLP
$6,92249623
|1 FUL / PKR
Rs2,0171765029
|1 FUL / KZT
₸3,860318137
|1 FUL / THB
฿0,2335352006
|1 FUL / TWD
NT$0,2149503512
|1 FUL / AED
د.إ0,0264365881
|1 FUL / CHF
Fr0,005762744
|1 FUL / HKD
HK$0,0564748912
|1 FUL / MAD
.د.م0,0650469729
|1 FUL / MXN
$0,1355685526
|1 FUL / PLN
zł0,0265806567
|1 FUL / RON
лв0,0315510234
|1 FUL / SEK
kr0,0695130995
|1 FUL / BGN
лв0,0121737967
|1 FUL / HUF
Ft2,4762510968
|1 FUL / CZK
Kč0,1527847503
|1 FUL / KWD
د.ك0,00219704615
|1 FUL / ILS
₪0,024491662