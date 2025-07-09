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Gama Token Fiyatı (GAMA)

Gama Token (GAMA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,646317
$0,646317$0,646317
+%0,201D
USD

Bugünkü Gama Token (GAMA) Fiyatı

Gama Token (GAMA), şu anda 0,644726 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GAMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gama Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Gama Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gama Token (GAMA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gama Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gama Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gama Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gama Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gama Token (GAMA) Fiyat Analizi

En güncel Gama Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,63372
$ 0,63372$ 0,63372

$ 0,647154
$ 0,647154$ 0,647154

$ 0,647154
$ 0,647154$ 0,647154

-%0,18

+%0,01

--

Gama Token (GAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Gama Token (GAMA) Nedir?

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

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Gama Token (GAMA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gama Token (GAMA) Token Ekonomisi

Gama Token (GAMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GAMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GAMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAMA / VND
16.965,96469
1 GAMA / AUD
A$0,98643078
1 GAMA / GBP
0,47064998
1 GAMA / EUR
0,5480171
1 GAMA / USD
$0,644726
1 GAMA / MYR
RM2,7400855
1 GAMA / TRY
25,81482904
1 GAMA / JPY
¥94,129996
1 GAMA / RUB
50,41112594
1 GAMA / INR
55,24657094
1 GAMA / IDR
Rp10.398,80499578
1 GAMA / KRW
886,82706026
1 GAMA / PHP
36,47214982
1 GAMA / EGP
￡E.31,99775138
1 GAMA / BRL
R$3,5137567
1 GAMA / CAD
C$0,87682736
1 GAMA / BDT
78,60499392
1 GAMA / NGN
987,32694914
1 GAMA / UAH
26,94309954
1 GAMA / VES
Bs72,209312
1 GAMA / CLP
$607,331892
1 GAMA / PKR
Rs183,41809974
1 GAMA / KZT
335,27041452
1 GAMA / THB
฿21,07609294
1 GAMA / TWD
NT$18,80665742
1 GAMA / AED
د.إ2,36614442
1 GAMA / CHF
Fr0,50933354
1 GAMA / HKD
HK$5,05465184
1 GAMA / MAD
.د.م5,802534
1 GAMA / MXN
$11,97900908
1 GAMA / PLN
2,33390812
1 GAMA / RON
лв2,79166358
1 GAMA / SEK
kr6,13134426
1 GAMA / BGN
лв1,07024516
1 GAMA / HUF
Ft220,34155776
1 GAMA / CZK
13,55214052
1 GAMA / KWD
د.ك0,19664143
1 GAMA / ILS
2,14049032