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GENIUS AI Fiyatı (GNUS)

Listelenmedi

GENIUS AI (GNUS) Canlı Fiyat Grafiği

$2
$2$2
-%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GENIUS AI (GNUS) Fiyatı

GENIUS AI (GNUS), şu anda 2,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 24,90M USD piyasa değerine sahiptir. GNUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GENIUS AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,48
GENIUS AI 24 saatlik fiyat değişimi
12,42M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GENIUS AI (GNUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GENIUS AI / USD fiyat değişimi, $ -0,051139560287375.
Son 30 gün içerisinde, GENIUS AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0777110000.
Son 60 gün içerisinde, GENIUS AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0416458000.
Son 90 gün içerisinde, GENIUS AI / USD fiyat değişimi, $ -0,562344607645304.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,051139560287375-%2,48
30 Gün$ +0,0777110000+%3,89
60 Gün$ -0,0416458000-%2,08
90 Gün$ -0,562344607645304-%21,94

GENIUS AI (GNUS) Fiyat Analizi

En güncel GENIUS AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 2,08
$ 2,08$ 2,08

$ 45,26
$ 45,26$ 45,26

-%1,63

-%2,48

+%5,14

GENIUS AI (GNUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,90M
$ 24,90M$ 24,90M

--
----

12,42M
12,42M 12,42M

GENIUS AI (GNUS) Nedir?

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GENIUS AI (GNUS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GENIUS AI (GNUS) Token Ekonomisi

GENIUS AI (GNUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GNUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GNUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GNUS / VND
52.630
1 GNUS / AUD
A$3,08
1 GNUS / GBP
1,5
1 GNUS / EUR
1,72
1 GNUS / USD
$2
1 GNUS / MYR
RM8,46
1 GNUS / TRY
81,34
1 GNUS / JPY
¥294
1 GNUS / ARS
ARS$2.728,5
1 GNUS / RUB
159,48
1 GNUS / INR
175,24
1 GNUS / IDR
Rp32.786,88
1 GNUS / KRW
2.766,24
1 GNUS / PHP
114,54
1 GNUS / EGP
￡E.96,94
1 GNUS / BRL
R$11,2
1 GNUS / CAD
C$2,74
1 GNUS / BDT
241,44
1 GNUS / NGN
3.034,9
1 GNUS / UAH
82,5
1 GNUS / VES
Bs246
1 GNUS / CLP
$1.922
1 GNUS / PKR
Rs560,06
1 GNUS / KZT
1.071,8
1 GNUS / THB
฿64,84
1 GNUS / TWD
NT$59,68
1 GNUS / AED
د.إ7,34
1 GNUS / CHF
Fr1,6
1 GNUS / HKD
HK$15,68
1 GNUS / MAD
.د.م18,06
1 GNUS / MXN
$37,64
1 GNUS / PLN
7,38
1 GNUS / RON
лв8,76
1 GNUS / SEK
kr19,3
1 GNUS / BGN
лв3,38
1 GNUS / HUF
Ft687,52
1 GNUS / CZK
42,42
1 GNUS / KWD
د.ك0,61
1 GNUS / ILS
6,8