GMCoin (GMCOIN) Nedir?

GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.

GMCoin (GMCOIN) Kaynağı Resmi Websitesi

GMCoin (GMCOIN) Token Ekonomisi

GMCoin (GMCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GMCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!