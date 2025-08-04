Gradient (GRAY) Nedir?

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

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Gradient (GRAY) Kaynağı Resmi Websitesi

Gradient (GRAY) Token Ekonomisi

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