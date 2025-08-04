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Gradient Fiyatı (GRAY)

Listelenmedi

Gradient (GRAY) Canlı Fiyat Grafiği

$1,81
$1,81$1,81
+%12,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gradient (GRAY) Fiyatı

Gradient (GRAY), şu anda 1,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,14M USD piyasa değerine sahiptir. GRAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gradient Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%12,66
Gradient 24 saatlik fiyat değişimi
10,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gradient (GRAY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ +0,203059.
Son 30 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ -0,1766693940.
Son 60 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,203059+%12,66
30 Gün$ -0,1766693940-%9,76
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gradient (GRAY) Fiyat Analizi

En güncel Gradient fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,6
$ 1,6$ 1,6

$ 1,86
$ 1,86$ 1,86

$ 2,69
$ 2,69$ 2,69

-%0,56

+%12,66

+%2,70

Gradient (GRAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,14M
$ 18,14M$ 18,14M

--
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10,00M
10,00M 10,00M

Gradient (GRAY) Nedir?

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

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Gradient (GRAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gradient (GRAY) Token Ekonomisi

Gradient (GRAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GRAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAY / VND
47.630,15
1 GRAY / AUD
A$2,7874
1 GRAY / GBP
1,3575
1 GRAY / EUR
1,5566
1 GRAY / USD
$1,81
1 GRAY / MYR
RM7,6563
1 GRAY / TRY
73,6127
1 GRAY / JPY
¥266,07
1 GRAY / ARS
ARS$2.469,2925
1 GRAY / RUB
144,3294
1 GRAY / INR
158,5922
1 GRAY / IDR
Rp29.672,1264
1 GRAY / KRW
2.503,4472
1 GRAY / PHP
103,6587
1 GRAY / EGP
￡E.87,7307
1 GRAY / BRL
R$10,136
1 GRAY / CAD
C$2,4797
1 GRAY / BDT
218,5032
1 GRAY / NGN
2.746,5845
1 GRAY / UAH
74,6625
1 GRAY / VES
Bs222,63
1 GRAY / CLP
$1.739,41
1 GRAY / PKR
Rs506,8543
1 GRAY / KZT
969,979
1 GRAY / THB
฿58,6802
1 GRAY / TWD
NT$54,0104
1 GRAY / AED
د.إ6,6427
1 GRAY / CHF
Fr1,448
1 GRAY / HKD
HK$14,1904
1 GRAY / MAD
.د.م16,3443
1 GRAY / MXN
$34,0642
1 GRAY / PLN
6,6789
1 GRAY / RON
лв7,9278
1 GRAY / SEK
kr17,4665
1 GRAY / BGN
лв3,0589
1 GRAY / HUF
Ft622,2056
1 GRAY / CZK
38,3901
1 GRAY / KWD
د.ك0,55205
1 GRAY / ILS
6,154