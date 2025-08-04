Gradient Fiyatı (GRAY)
Gradient (GRAY), şu anda 1,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,14M USD piyasa değerine sahiptir. GRAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ +0,203059.
Son 30 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ -0,1766693940.
Son 60 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gradient / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,203059
|+%12,66
|30 Gün
|$ -0,1766693940
|-%9,76
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gradient fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,56
+%12,66
+%2,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.
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|1 GRAY / VND
₫47.630,15
|1 GRAY / AUD
A$2,7874
|1 GRAY / GBP
￡1,3575
|1 GRAY / EUR
€1,5566
|1 GRAY / USD
$1,81
|1 GRAY / MYR
RM7,6563
|1 GRAY / TRY
₺73,6127
|1 GRAY / JPY
¥266,07
|1 GRAY / ARS
ARS$2.469,2925
|1 GRAY / RUB
₽144,3294
|1 GRAY / INR
₹158,5922
|1 GRAY / IDR
Rp29.672,1264
|1 GRAY / KRW
₩2.503,4472
|1 GRAY / PHP
₱103,6587
|1 GRAY / EGP
￡E.87,7307
|1 GRAY / BRL
R$10,136
|1 GRAY / CAD
C$2,4797
|1 GRAY / BDT
৳218,5032
|1 GRAY / NGN
₦2.746,5845
|1 GRAY / UAH
₴74,6625
|1 GRAY / VES
Bs222,63
|1 GRAY / CLP
$1.739,41
|1 GRAY / PKR
Rs506,8543
|1 GRAY / KZT
₸969,979
|1 GRAY / THB
฿58,6802
|1 GRAY / TWD
NT$54,0104
|1 GRAY / AED
د.إ6,6427
|1 GRAY / CHF
Fr1,448
|1 GRAY / HKD
HK$14,1904
|1 GRAY / MAD
.د.م16,3443
|1 GRAY / MXN
$34,0642
|1 GRAY / PLN
zł6,6789
|1 GRAY / RON
лв7,9278
|1 GRAY / SEK
kr17,4665
|1 GRAY / BGN
лв3,0589
|1 GRAY / HUF
Ft622,2056
|1 GRAY / CZK
Kč38,3901
|1 GRAY / KWD
د.ك0,55205
|1 GRAY / ILS
₪6,154