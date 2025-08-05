GRASS ($GRASS) Nedir?

$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.

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GRASS ($GRASS) Token Ekonomisi

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