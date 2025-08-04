GUAC Hakkında Daha Fazla Bilgi

GUAC Fiyat Bilgileri

GUAC Whitepaper

GUAC Resmi Websitesi

GUAC Token Ekonomisi

GUAC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Guacamole Logosu

Guacamole Fiyatı (GUAC)

Listelenmedi

Guacamole (GUAC) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
-3.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Guacamole (GUAC) Fiyatı

Guacamole (GUAC), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2.34M USD piyasa değerine sahiptir. GUAC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Guacamole Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-3.15%
Guacamole 24 saatlik fiyat değişimi
98.27T USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GUAC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GUAC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Guacamole (GUAC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Guacamole / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Guacamole / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Guacamole / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Guacamole / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-3.15%
30 Gün$ 0+4.23%
60 Gün$ 0-12.37%
90 Gün$ 0--

Guacamole (GUAC) Fiyat Analizi

En güncel Guacamole fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-3.15%

-12.35%

Guacamole (GUAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

98.27T
98.27T 98.27T

Guacamole (GUAC) Nedir?

GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Guacamole (GUAC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Guacamole (GUAC) Token Ekonomisi

Guacamole (GUAC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUAC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Guacamole (GUAC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GUAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GUAC / VND
--
1 GUAC / AUD
A$--
1 GUAC / GBP
--
1 GUAC / EUR
--
1 GUAC / USD
$--
1 GUAC / MYR
RM--
1 GUAC / TRY
--
1 GUAC / JPY
¥--
1 GUAC / ARS
ARS$--
1 GUAC / RUB
--
1 GUAC / INR
--
1 GUAC / IDR
Rp--
1 GUAC / KRW
--
1 GUAC / PHP
--
1 GUAC / EGP
￡E.--
1 GUAC / BRL
R$--
1 GUAC / CAD
C$--
1 GUAC / BDT
--
1 GUAC / NGN
--
1 GUAC / UAH
--
1 GUAC / VES
Bs--
1 GUAC / CLP
$--
1 GUAC / PKR
Rs--
1 GUAC / KZT
--
1 GUAC / THB
฿--
1 GUAC / TWD
NT$--
1 GUAC / AED
د.إ--
1 GUAC / CHF
Fr--
1 GUAC / HKD
HK$--
1 GUAC / MAD
.د.م--
1 GUAC / MXN
$--
1 GUAC / PLN
--
1 GUAC / RON
лв--
1 GUAC / SEK
kr--
1 GUAC / BGN
лв--
1 GUAC / HUF
Ft--
1 GUAC / CZK
--
1 GUAC / KWD
د.ك--
1 GUAC / ILS
--