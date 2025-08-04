Guacamole (GUAC) Nedir?

GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.

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Guacamole (GUAC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Guacamole (GUAC) Token Ekonomisi

Guacamole (GUAC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUAC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!