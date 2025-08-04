Hara (HART) Nedir?

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

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Hara (HART) Token Ekonomisi

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