Bugünkü Harambe on Solana Fiyatı

Bugünkü Harambe on Solana (HARAMBE) fiyatı $ 0,00106616 olup, son 24 saatte % 2,12 değişim gösterdi. Mevcut HARAMBE / USD dönüşüm oranı HARAMBE başına $ 0,00106616 şeklindedir.

Harambe on Solana, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.075.108 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M HARAMBE şeklindedir. Son 24 saat içinde HARAMBE, $ 0,00104864 (en düşük) ile $ 0,00111852 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,088468 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00061676 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARAMBE, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde -%1,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Harambe on Solana (HARAMBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.943.036,08 999.943.036,08 999.943.036,08

Şu anki Harambe on Solana piyasa değeri $ 1,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARAMBE arzı 999,94M olup, toplam arzı 999943036.08. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,08M.