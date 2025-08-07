HayCoin Fiyatı (HAY)
HayCoin (HAY), şu anda 89.446 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HAY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HAY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HayCoin / USD fiyat değişimi, $ -2.911,37479650526.
Son 30 gün içerisinde, HayCoin / USD fiyat değişimi, $ +20.624,8432978000.
Son 60 gün içerisinde, HayCoin / USD fiyat değişimi, $ -3.470,5405784000.
Son 90 gün içerisinde, HayCoin / USD fiyat değişimi, $ -145,26178570274.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -2.911,37479650526
|-%3,15
|30 Gün
|$ +20.624,8432978000
|+%23,06
|60 Gün
|$ -3.470,5405784000
|-%3,88
|90 Gün
|$ -145,26178570274
|-%0,16
En güncel HayCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,38
-%3,15
+%9,46
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap. The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
HayCoin (HAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HAY / VND
₫2.353.771.490
|1 HAY / AUD
A$136.852,38
|1 HAY / GBP
￡66.190,04
|1 HAY / EUR
€76.029,1
|1 HAY / USD
$89.446
|1 HAY / MYR
RM377.462,12
|1 HAY / TRY
₺3.636.874,36
|1 HAY / JPY
¥13.148.562
|1 HAY / ARS
ARS$119.101.821,3
|1 HAY / RUB
₽7.155.680
|1 HAY / INR
₹7.847.992,04
|1 HAY / IDR
Rp1.466.327.634,24
|1 HAY / KRW
₩123.886.287,84
|1 HAY / PHP
₱5.127.044,72
|1 HAY / EGP
￡E.4.332.764,24
|1 HAY / BRL
R$487.480,7
|1 HAY / CAD
C$122.541,02
|1 HAY / BDT
৳10.842.644,12
|1 HAY / NGN
₦136.350.587,94
|1 HAY / UAH
₴3.706.642,24
|1 HAY / VES
Bs11.449.088
|1 HAY / CLP
$86.762.620
|1 HAY / PKR
Rs25.295.328,8
|1 HAY / KZT
₸47.883.127,18
|1 HAY / THB
฿2.890.894,72
|1 HAY / TWD
NT$2.669.068,64
|1 HAY / AED
د.إ328.266,82
|1 HAY / CHF
Fr71.556,8
|1 HAY / HKD
HK$701.256,64
|1 HAY / MAD
.د.م807.697,38
|1 HAY / MXN
$1.663.695,6
|1 HAY / PLN
zł327.372,36
|1 HAY / RON
лв389.090,1
|1 HAY / SEK
kr859.576,06
|1 HAY / BGN
лв149.374,82
|1 HAY / HUF
Ft30.537.758,86
|1 HAY / CZK
Kč1.885.521,68
|1 HAY / KWD
د.ك27.281,03
|1 HAY / ILS
₪305.905,32