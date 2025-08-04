Hex Trust USD Fiyatı (USDX)
Hex Trust USD (USDX), şu anda 0,998104 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 32,10M USD piyasa değerine sahiptir. USDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Hex Trust USD / USD fiyat değişimi, $ -0,000441961074334.
Son 30 gün içerisinde, Hex Trust USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0010657754.
Son 60 gün içerisinde, Hex Trust USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0106697317.
Son 90 gün içerisinde, Hex Trust USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0073522070230065.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000441961074334
|-%0,04
|30 Gün
|$ -0,0010657754
|-%0,10
|60 Gün
|$ +0,0106697317
|+%1,07
|90 Gün
|$ +0,0073522070230065
|+%0,74
En güncel Hex Trust USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,31
-%0,04
-%0,08
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
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