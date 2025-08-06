Hexagon (HEXA) Nedir?

Hexagon (HEXA) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with HEX while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS which rewards holders with INC (the PulseX farm reward token). The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hexagon (HEXA) Kaynağı Resmi Websitesi

Hexagon (HEXA) Token Ekonomisi

Hexagon (HEXA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEXA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!