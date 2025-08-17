HODL Coin (HODL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02991051 $ 0,02991051 $ 0,02991051 24 sa Düşük $ 0,04878013 $ 0,04878013 $ 0,04878013 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02991051$ 0,02991051 $ 0,02991051 24 sa Yüksek $ 0,04878013$ 0,04878013 $ 0,04878013 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04878013$ 0,04878013 $ 0,04878013 En Düşük Fiyat $ 0,02991051$ 0,02991051 $ 0,02991051 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%37,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HODL Coin (HODL) canlı fiyatı $0,0469825. HODL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02991051 ve en yüksek $ 0,04878013 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HODL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04878013, en düşük fiyatı ise $ 0,02991051 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HODL son bir saatte -%1,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%37,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HODL Coin (HODL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,98M$ 46,98M $ 46,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,98M$ 46,98M $ 46,98M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.142,588262 999.993.142,588262 999.993.142,588262

Şu anki HODL Coin piyasa değeri $ 46,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HODL arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993142.588262. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,98M.