HOLD (EARN) Nedir?

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

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HOLD (EARN) Kaynağı Resmi Websitesi

HOLD (EARN) Token Ekonomisi

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