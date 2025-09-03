holo (HOLO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00115207 $ 0,00115207 $ 0,00115207 24 sa Düşük $ 0,00335058 $ 0,00335058 $ 0,00335058 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00115207$ 0,00115207 $ 0,00115207 24 sa Yüksek $ 0,00335058$ 0,00335058 $ 0,00335058 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00335058$ 0,00335058 $ 0,00335058 En Düşük Fiyat $ 0,00115207$ 0,00115207 $ 0,00115207 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%21,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%57,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

holo (HOLO) canlı fiyatı $0,00141125. HOLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00115207 ve en yüksek $ 0,00335058 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00335058, en düşük fiyatı ise $ 0,00115207 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLO son bir saatte -%21,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%57,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

holo (HOLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.924.414,524381 999.924.414,524381 999.924.414,524381

Şu anki holo piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLO arzı 999,92M olup, toplam arzı 999924414.524381. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.