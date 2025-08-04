Homo Memetus (HOMO) Nedir?

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

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Homo Memetus (HOMO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Homo Memetus (HOMO) Token Ekonomisi

Homo Memetus (HOMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!