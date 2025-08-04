Hourglass (WAIT) Nedir?

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hourglass (WAIT) Kaynağı Resmi Websitesi

Hourglass (WAIT) Token Ekonomisi

Hourglass (WAIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!