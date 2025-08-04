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Impossible Finance Launchpad Fiyatı (IDIA)

Listelenmedi

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02421333
$0,02421333$0,02421333
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Impossible Finance Launchpad (IDIA) Fiyatı

Impossible Finance Launchpad (IDIA), şu anda 0,02421171 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,12M USD piyasa değerine sahiptir. IDIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Impossible Finance Launchpad Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,01
Impossible Finance Launchpad 24 saatlik fiyat değişimi
748,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Impossible Finance Launchpad (IDIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Impossible Finance Launchpad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Impossible Finance Launchpad / USD fiyat değişimi, $ -0,0016719081.
Son 60 gün içerisinde, Impossible Finance Launchpad / USD fiyat değişimi, $ +0,0003849758.
Son 90 gün içerisinde, Impossible Finance Launchpad / USD fiyat değişimi, $ +0,00608536866708759.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,01
30 Gün$ -0,0016719081-%6,90
60 Gün$ +0,0003849758+%1,59
90 Gün$ +0,00608536866708759+%33,57

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Fiyat Analizi

En güncel Impossible Finance Launchpad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02414135
$ 0,02414135$ 0,02414135

$ 0,02430014
$ 0,02430014$ 0,02430014

$ 3,51
$ 3,51$ 3,51

-%0,09

-%0,01

-%1,26

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,12M
$ 18,12M$ 18,12M

--
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748,39M
748,39M 748,39M

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Nedir?

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

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Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Token Ekonomisi

Impossible Finance Launchpad (IDIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IDIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IDIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IDIA / VND
637,13114865
1 IDIA / AUD
A$0,0372860334
1 IDIA / GBP
0,0181587825
1 IDIA / EUR
0,0208220706
1 IDIA / USD
$0,02421171
1 IDIA / MYR
RM0,1024155333
1 IDIA / TRY
0,9846902457
1 IDIA / JPY
¥3,55912137
1 IDIA / ARS
ARS$33,0308253675
1 IDIA / RUB
1,9308838725
1 IDIA / INR
2,1211879131
1 IDIA / IDR
Rp396,9132151824
1 IDIA / KRW
33,4877003352
1 IDIA / PHP
1,3868467488
1 IDIA / EGP
￡E.1,1728152324
1 IDIA / BRL
R$0,1348592247
1 IDIA / CAD
C$0,0331700427
1 IDIA / BDT
2,9485020438
1 IDIA / NGN
36,9080886069
1 IDIA / UAH
1,0101125412
1 IDIA / VES
Bs2,97804033
1 IDIA / CLP
$23,43693528
1 IDIA / PKR
Rs6,8625670824
1 IDIA / KZT
13,0731128145
1 IDIA / THB
฿0,7847015211
1 IDIA / TWD
NT$0,7224774264
1 IDIA / AED
د.إ0,0888569757
1 IDIA / CHF
Fr0,019369368
1 IDIA / HKD
HK$0,1898198064
1 IDIA / MAD
.د.م0,2193580926
1 IDIA / MXN
$0,4554222651
1 IDIA / PLN
0,0893412099
1 IDIA / RON
лв0,1060472898
1 IDIA / SEK
kr0,2336430015
1 IDIA / BGN
лв0,0409177899
1 IDIA / HUF
Ft8,3230174296
1 IDIA / CZK
0,5135303691
1 IDIA / KWD
د.ك0,00738457155
1 IDIA / ILS
0,0825619311