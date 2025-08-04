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Infinity Rocket Fiyatı (IRT)

Listelenmedi

Infinity Rocket (IRT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00222879
$0,00222879$0,00222879
+%4,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Infinity Rocket (IRT) Fiyatı

Infinity Rocket (IRT), şu anda 0,00222879 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 206,65K USD piyasa değerine sahiptir. IRT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Infinity Rocket Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,84
Infinity Rocket 24 saatlik fiyat değişimi
92,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Infinity Rocket (IRT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Infinity Rocket / USD fiyat değişimi, $ +0,00010283.
Son 30 gün içerisinde, Infinity Rocket / USD fiyat değişimi, $ +0,0003326968.
Son 60 gün içerisinde, Infinity Rocket / USD fiyat değişimi, $ +0,0000409780.
Son 90 gün içerisinde, Infinity Rocket / USD fiyat değişimi, $ +0,00015690660184335.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010283+%4,84
30 Gün$ +0,0003326968+%14,93
60 Gün$ +0,0000409780+%1,84
90 Gün$ +0,00015690660184335+%7,57

Infinity Rocket (IRT) Fiyat Analizi

En güncel Infinity Rocket fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00211139
$ 0,00211139$ 0,00211139

$ 0,0022438
$ 0,0022438$ 0,0022438

$ 0,058618
$ 0,058618$ 0,058618

+%0,36

+%4,84

-%18,93

Infinity Rocket (IRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 206,65K
$ 206,65K$ 206,65K

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92,10M
92,10M 92,10M

Infinity Rocket (IRT) Nedir?

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Infinity Rocket (IRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Infinity Rocket (IRT) Token Ekonomisi

Infinity Rocket (IRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

IRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IRT / VND
58,65060885
1 IRT / AUD
A$0,0034323366
1 IRT / GBP
0,0016715925
1 IRT / EUR
0,0019167594
1 IRT / USD
$0,00222879
1 IRT / MYR
RM0,0094277817
1 IRT / TRY
0,0906448893
1 IRT / JPY
¥0,32763213
1 IRT / ARS
ARS$3,0159317643
1 IRT / RUB
0,1781248968
1 IRT / INR
0,1952197161
1 IRT / IDR
Rp36,5375351376
1 IRT / KRW
3,0826840248
1 IRT / PHP
0,1275982275
1 IRT / EGP
￡E.0,1079625876
1 IRT / BRL
R$0,012258345
1 IRT / CAD
C$0,0030534423
1 IRT / BDT
0,2714220462
1 IRT / NGN
3,3975451881
1 IRT / UAH
0,0929851188
1 IRT / VES
Bs0,27414117
1 IRT / CLP
$2,15301114
1 IRT / PKR
Rs0,6317282376
1 IRT / KZT
1,2034351605
1 IRT / THB
฿0,0721013565
1 IRT / TWD
NT$0,0664848057
1 IRT / AED
د.إ0,0081796593
1 IRT / CHF
Fr0,001783032
1 IRT / HKD
HK$0,0174737136
1 IRT / MAD
.د.م0,0201928374
1 IRT / MXN
$0,0418566762
1 IRT / PLN
0,0082019472
1 IRT / RON
лв0,0097621002
1 IRT / SEK
kr0,0215078235
1 IRT / BGN
лв0,0037443672
1 IRT / HUF
Ft0,7666814721
1 IRT / CZK
0,0472949238
1 IRT / KWD
د.ك0,00067978095
1 IRT / ILS
0,007577886