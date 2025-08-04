Jackal Protocol Fiyatı (JKL)
Jackal Protocol (JKL), şu anda 0,03979634 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,74M USD piyasa değerine sahiptir. JKL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Jackal Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,00079911.
Son 30 gün içerisinde, Jackal Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0027731402.
Son 60 gün içerisinde, Jackal Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0139798771.
Son 90 gün içerisinde, Jackal Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0359255038634517.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00079911
|+%2,05
|30 Gün
|$ +0,0027731402
|+%6,97
|60 Gün
|$ -0,0139798771
|-%35,12
|90 Gün
|$ -0,0359255038634517
|-%47,44
En güncel Jackal Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,57
+%2,05
-%16,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
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