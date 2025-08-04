Javsphere (JAV) Nedir?

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

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Javsphere (JAV) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Javsphere (JAV) Token Ekonomisi

Javsphere (JAV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JAV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!