JEJE (JJ) Nedir?

YOU'VE ACTUALLY PROBABLY MET HIM BEFORE, $JJ IS ONE OF THE MOST WIDELY CIRCULATED EMOJIS ON DISCORD, AND HE'S KINDA CUTE DON'T YOU THINK? SO WE DECIDED TO GIVE HIM HIS OWN TOKEN, AND NAME HIM TOO...

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JEJE (JJ) Token Ekonomisi

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