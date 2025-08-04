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JOOCE Memecoin Index Fiyatı (JMX)

Listelenmedi

JOOCE Memecoin Index (JMX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,632383
$0,632383$0,632383
+%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü JOOCE Memecoin Index (JMX) Fiyatı

JOOCE Memecoin Index (JMX), şu anda 0,632383 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 847,55K USD piyasa değerine sahiptir. JMX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

JOOCE Memecoin Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,51
JOOCE Memecoin Index 24 saatlik fiyat değişimi
1,34M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında JOOCE Memecoin Index (JMX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,01551011.
Son 30 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,1179743370.
Son 60 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,0810592956.
Son 90 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01551011+%2,51
30 Gün$ +0,1179743370+%18,66
60 Gün$ +0,0810592956+%12,82
90 Gün$ 0--

JOOCE Memecoin Index (JMX) Fiyat Analizi

En güncel JOOCE Memecoin Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,61672
$ 0,61672$ 0,61672

$ 0,640807
$ 0,640807$ 0,640807

$ 0,846862
$ 0,846862$ 0,846862

+%0,00

+%2,51

-%21,24

JOOCE Memecoin Index (JMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 847,55K
$ 847,55K$ 847,55K

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1,34M
1,34M 1,34M

JOOCE Memecoin Index (JMX) Nedir?

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

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JOOCE Memecoin Index (JMX) Kaynağı

Resmi Websitesi

JOOCE Memecoin Index (JMX) Token Ekonomisi

JOOCE Memecoin Index (JMX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JMX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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JMX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JMX / VND
16.641,158645
1 JMX / AUD
A$0,97386982
1 JMX / GBP
0,47428725
1 JMX / EUR
0,54384938
1 JMX / USD
$0,632383
1 JMX / MYR
RM2,67498009
1 JMX / TRY
25,71901661
1 JMX / JPY
¥92,327918
1 JMX / ARS
ARS$855,72170411
1 JMX / RUB
50,54004936
1 JMX / INR
55,3967508
1 JMX / IDR
Rp10.366,93276752
1 JMX / KRW
873,45372343
1 JMX / PHP
36,22289824
1 JMX / EGP
￡E.30,63895635
1 JMX / BRL
R$3,4781065
1 JMX / CAD
C$0,86636471
1 JMX / BDT
77,01160174
1 JMX / NGN
963,99832137
1 JMX / UAH
26,38301876
1 JMX / VES
Bs77,783109
1 JMX / CLP
$610,881978
1 JMX / PKR
Rs179,24263752
1 JMX / KZT
341,45520085
1 JMX / THB
฿20,46391388
1 JMX / TWD
NT$18,85133723
1 JMX / AED
د.إ2,32084561
1 JMX / CHF
Fr0,5059064
1 JMX / HKD
HK$4,95788272
1 JMX / MAD
.د.م5,72938998
1 JMX / MXN
$11,88247657
1 JMX / PLN
2,32716944
1 JMX / RON
лв2,76983754
1 JMX / SEK
kr6,10249595
1 JMX / BGN
лв1,06240344
1 JMX / HUF
Ft217,60931413
1 JMX / CZK
13,41916726
1 JMX / KWD
د.ك0,192876815
1 JMX / ILS
2,1501022