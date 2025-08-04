JOOCE Memecoin Index (JMX) Nedir?

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

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JOOCE Memecoin Index (JMX) Kaynağı Resmi Websitesi

JOOCE Memecoin Index (JMX) Token Ekonomisi

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