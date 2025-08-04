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JumpToken Fiyatı (JMPT)

Listelenmedi

JumpToken (JMPT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,083
$1,083$1,083
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü JumpToken (JMPT) Fiyatı

JumpToken (JMPT), şu anda 1,083 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,45M USD piyasa değerine sahiptir. JMPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

JumpToken Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,13
JumpToken 24 saatlik fiyat değişimi
14,27M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında JumpToken (JMPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ +0,0014078.
Son 30 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ -0,0572397990.
Son 60 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ +0,0559188639.
Son 90 gün içerisinde, JumpToken / USD fiyat değişimi, $ +0,1774250919777865.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0014078+%0,13
30 Gün$ -0,0572397990-%5,28
60 Gün$ +0,0559188639+%5,16
90 Gün$ +0,1774250919777865+%19,59

JumpToken (JMPT) Fiyat Analizi

En güncel JumpToken fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,072
$ 1,072$ 1,072

$ 1,092
$ 1,092$ 1,092

$ 2,94
$ 2,94$ 2,94

-%0,32

+%0,13

-%8,06

JumpToken (JMPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,45M
$ 15,45M$ 15,45M

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14,27M
14,27M 14,27M

JumpToken (JMPT) Nedir?

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

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JumpToken (JMPT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

JumpToken (JMPT) Token Ekonomisi

JumpToken (JMPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JMPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JMPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JMPT / VND
28.499,145
1 JMPT / AUD
A$1,66782
1 JMPT / GBP
0,81225
1 JMPT / EUR
0,93138
1 JMPT / USD
$1,083
1 JMPT / MYR
RM4,58109
1 JMPT / TRY
44,04561
1 JMPT / JPY
¥159,201
1 JMPT / ARS
ARS$1.477,48275
1 JMPT / RUB
86,36925
1 JMPT / INR
94,88163
1 JMPT / IDR
Rp17.754,09552
1 JMPT / KRW
1.497,91896
1 JMPT / PHP
62,03424
1 JMPT / EGP
￡E.52,46052
1 JMPT / BRL
R$6,03231
1 JMPT / CAD
C$1,48371
1 JMPT / BDT
131,88774
1 JMPT / NGN
1.650,91437
1 JMPT / UAH
45,18276
1 JMPT / VES
Bs133,209
1 JMPT / CLP
$1.048,344
1 JMPT / PKR
Rs306,96552
1 JMPT / KZT
584,76585
1 JMPT / THB
฿35,10003
1 JMPT / TWD
NT$32,31672
1 JMPT / AED
د.إ3,97461
1 JMPT / CHF
Fr0,8664
1 JMPT / HKD
HK$8,49072
1 JMPT / MAD
.د.م9,81198
1 JMPT / MXN
$20,39289
1 JMPT / PLN
3,99627
1 JMPT / RON
лв4,74354
1 JMPT / SEK
kr10,45095
1 JMPT / BGN
лв1,83027
1 JMPT / HUF
Ft372,41121
1 JMPT / CZK
22,97043
1 JMPT / KWD
د.ك0,330315
1 JMPT / ILS
3,6822