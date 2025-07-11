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Kai Ken Fiyatı (KAI)

Kai Ken (KAI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%5,701D
USD

Bugünkü Kai Ken (KAI) Fiyatı

Kai Ken (KAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 520,19K USD piyasa değerine sahiptir. KAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kai Ken Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,84
Kai Ken 24 saatlik fiyat değişimi
420,69T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kai Ken (KAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kai Ken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kai Ken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kai Ken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kai Ken / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,84
30 Gün$ 0-%31,88
60 Gün$ 0-%58,42
90 Gün$ 0--

Kai Ken (KAI) Fiyat Analizi

En güncel Kai Ken fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,49

+%5,84

-%12,26

Kai Ken (KAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 520,19K
$ 520,19K$ 520,19K

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420,69T
420,69T 420,69T

Kai Ken (KAI) Nedir?

This is a memecoin about the cousin of the friendly SHIBA Inu is now on the Ethereum blockchain. The last of the six main Japanese dog breeds. KAI

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Kai Ken (KAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kai Ken (KAI) Token Ekonomisi

Kai Ken (KAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KAI / VND
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1 KAI / AUD
A$--
1 KAI / GBP
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1 KAI / EUR
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1 KAI / USD
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1 KAI / MYR
RM--
1 KAI / TRY
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1 KAI / JPY
¥--
1 KAI / RUB
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1 KAI / INR
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1 KAI / IDR
Rp--
1 KAI / KRW
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1 KAI / PHP
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1 KAI / EGP
￡E.--
1 KAI / BRL
R$--
1 KAI / CAD
C$--
1 KAI / BDT
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1 KAI / NGN
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1 KAI / UAH
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1 KAI / VES
Bs--
1 KAI / CLP
$--
1 KAI / PKR
Rs--
1 KAI / KZT
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1 KAI / THB
฿--
1 KAI / TWD
NT$--
1 KAI / AED
د.إ--
1 KAI / CHF
Fr--
1 KAI / HKD
HK$--
1 KAI / MAD
.د.م--
1 KAI / MXN
$--
1 KAI / PLN
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1 KAI / RON
лв--
1 KAI / SEK
kr--
1 KAI / BGN
лв--
1 KAI / HUF
Ft--
1 KAI / CZK
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1 KAI / KWD
د.ك--
1 KAI / ILS
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