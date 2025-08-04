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Kekius Maximus Fiyatı (KM)

Listelenmedi

Kekius Maximus (KM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00087884
$0,00087884$0,00087884
+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kekius Maximus (KM) Fiyatı

Kekius Maximus (KM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 878,32K USD piyasa değerine sahiptir. KM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kekius Maximus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,41
Kekius Maximus 24 saatlik fiyat değişimi
999,40M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kekius Maximus (KM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kekius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kekius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kekius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kekius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,41
30 Gün$ 0-%28,36
60 Gün$ 0-%33,65
90 Gün$ 0--

Kekius Maximus (KM) Fiyat Analizi

En güncel Kekius Maximus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01153924
$ 0,01153924$ 0,01153924

-%0,14

+%2,41

-%0,51

Kekius Maximus (KM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 878,32K
$ 878,32K$ 878,32K

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999,40M
999,40M 999,40M

Kekius Maximus (KM) Nedir?

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

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Kekius Maximus (KM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kekius Maximus (KM) Token Ekonomisi

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KM Varlığından Yerel Para Birimlerine

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