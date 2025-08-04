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King Protocol Fiyatı (KING)

Listelenmedi

King Protocol (KING) Canlı Fiyat Grafiği

$774,98
$774,98$774,98
-%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü King Protocol (KING) Fiyatı

King Protocol (KING), şu anda 775,28 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,61M USD piyasa değerine sahiptir. KING / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

King Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,58
King Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
12,40K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında King Protocol (KING) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ -12,4480792163527.
Son 30 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ +24,5835861040.
Son 60 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ -168,6785999360.
Son 90 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ +256,5718457458592.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -12,4480792163527-%1,58
30 Gün$ +24,5835861040+%3,17
60 Gün$ -168,6785999360-%21,75
90 Gün$ +256,5718457458592+%49,46

King Protocol (KING) Fiyat Analizi

En güncel King Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 766,78
$ 766,78$ 766,78

$ 792,79
$ 792,79$ 792,79

$ 3.400,5
$ 3.400,5$ 3.400,5

-%0,30

-%1,58

-%22,56

King Protocol (KING) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,61M
$ 9,61M$ 9,61M

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12,40K
12,40K 12,40K

King Protocol (KING) Nedir?

Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens. King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers. This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.

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King Protocol (KING) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

King Protocol (KING) Token Ekonomisi

King Protocol (KING) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KING tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KING Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KING / VND
20.401.493,2
1 KING / AUD
A$1.193,9312
1 KING / GBP
581,46
1 KING / EUR
666,7408
1 KING / USD
$775,28
1 KING / MYR
RM3.279,4344
1 KING / TRY
31.530,6376
1 KING / JPY
¥113.966,16
1 KING / ARS
ARS$1.057.675,74
1 KING / RUB
61.828,58
1 KING / INR
67.922,2808
1 KING / IDR
Rp12.709.506,1632
1 KING / KRW
1.072.305,2736
1 KING / PHP
44.408,0384
1 KING / EGP
￡E.37.554,5632
1 KING / BRL
R$4.318,3096
1 KING / CAD
C$1.062,1336
1 KING / BDT
94.413,5984
1 KING / NGN
1.181.829,0792
1 KING / UAH
32.344,6816
1 KING / VES
Bs95.359,44
1 KING / CLP
$750.471,04
1 KING / PKR
Rs219.745,3632
1 KING / KZT
418.612,436
1 KING / THB
฿25.126,8248
1 KING / TWD
NT$23.134,3552
1 KING / AED
د.إ2.845,2776
1 KING / CHF
Fr620,224
1 KING / HKD
HK$6.078,1952
1 KING / MAD
.د.م7.024,0368
1 KING / MXN
$14.598,5224
1 KING / PLN
2.860,7832
1 KING / RON
лв3.395,7264
1 KING / SEK
kr7.481,452
1 KING / BGN
лв1.310,2232
1 KING / HUF
Ft266.595,5336
1 KING / CZK
16.443,6888
1 KING / KWD
د.ك236,4604
1 KING / ILS
2.635,952