Kinka (XNK) Nedir?

Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.

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Kinka (XNK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Kinka (XNK) Token Ekonomisi

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