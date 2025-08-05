KITA ($KITA) Nedir?

In a time where meme tokens dominate Base and Ethereum traffic, KITA offers a structured path forward. The project draws inspiration from anime, glitch aesthetics, and AI mythos to create a compelling brand while solving a key infrastructure gap: easy, on-chain token launches with built-in utility for a native token. Through the KITA Next Terminal, creators can fully customize their token — including setting the initial market cap, total supply, swap fees, and liquidity configuration — all within a streamlined interface.

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KITA ($KITA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

KITA ($KITA) Token Ekonomisi

KITA ($KITA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $KITA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!