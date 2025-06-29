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Kled AI Fiyatı (KLED)

Kled AI (KLED) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01737576
$0,01737576$0,01737576
+%9,201D
USD

Bugünkü Kled AI (KLED) Fiyatı

Kled AI (KLED), şu anda 0,01739406 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,40M USD piyasa değerine sahiptir. KLED / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kled AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%9,31
Kled AI 24 saatlik fiyat değişimi
999,81M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kled AI (KLED) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kled AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0014819.
Son 30 gün içerisinde, Kled AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0388146100.
Son 60 gün içerisinde, Kled AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kled AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0014819+%9,31
30 Gün$ +0,0388146100+%223,15
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kled AI (KLED) Fiyat Analizi

En güncel Kled AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01537418
$ 0,01537418$ 0,01537418

$ 0,02130573
$ 0,02130573$ 0,02130573

$ 0,03456797
$ 0,03456797$ 0,03456797

+%0,50

+%9,31

+%84,43

Kled AI (KLED) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,40M
$ 17,40M$ 17,40M

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999,81M
999,81M 999,81M

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Kled AI (KLED) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kled AI (KLED) Token Ekonomisi

Kled AI (KLED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KLED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KLED Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KLED / VND
457,7246889
1 KLED / AUD
A$0,0266129118
1 KLED / GBP
0,0126976638
1 KLED / EUR
0,014784951
1 KLED / USD
$0,01739406
1 KLED / MYR
RM0,0734029332
1 KLED / TRY
0,694022994
1 KLED / JPY
¥2,53953276
1 KLED / RUB
1,3673470566
1 KLED / INR
1,48719213
1 KLED / IDR
Rp280,5493155618
1 KLED / KRW
23,729846355
1 KLED / PHP
0,9838080336
1 KLED / EGP
￡E.0,8641369008
1 KLED / BRL
R$0,0953194488
1 KLED / CAD
C$0,0238298622
1 KLED / BDT
2,1262498944
1 KLED / NGN
26,842513392
1 KLED / UAH
0,7248104802
1 KLED / VES
Bs1,84377036
1 KLED / PKR
Rs4,9343469408
1 KLED / KZT
9,0452590812
1 KLED / THB
฿0,5640893658
1 KLED / TWD
NT$0,506167146
1 KLED / AED
د.إ0,0638362002
1 KLED / CHF
Fr0,0137413074
1 KLED / HKD
HK$0,1363694304
1 KLED / MAD
.د.م0,1572423024
1 KLED / MXN
$0,3273562092
1 KLED / PLN
0,0627925566