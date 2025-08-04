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KOGE Fiyatı (KOGE)

Listelenmedi

KOGE (KOGE) Canlı Fiyat Grafiği

$48
$48$48
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü KOGE (KOGE) Fiyatı

KOGE (KOGE), şu anda 48,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 162,61M USD piyasa değerine sahiptir. KOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KOGE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,15
KOGE 24 saatlik fiyat değişimi
3,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında KOGE (KOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KOGE / USD fiyat değişimi, $ -0,07242943885555.
Son 30 gün içerisinde, KOGE / USD fiyat değişimi, $ +0,0005232000.
Son 60 gün içerisinde, KOGE / USD fiyat değişimi, $ -11,5821264000.
Son 90 gün içerisinde, KOGE / USD fiyat değişimi, $ +1,084592514047515.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,07242943885555-%0,15
30 Gün$ +0,0005232000+%0,00
60 Gün$ -11,5821264000-%24,12
90 Gün$ +1,084592514047515+%2,31

KOGE (KOGE) Fiyat Analizi

En güncel KOGE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 47,9
$ 47,9$ 47,9

$ 48,08
$ 48,08$ 48,08

$ 76,94
$ 76,94$ 76,94

+%0,00

-%0,15

+%0,01

KOGE (KOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 162,61M
$ 162,61M$ 162,61M

--
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3,39M
3,39M 3,39M

KOGE (KOGE) Nedir?

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KOGE (KOGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

KOGE (KOGE) Token Ekonomisi

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KOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KOGE / VND
1.263.120
1 KOGE / AUD
A$73,92
1 KOGE / GBP
36
1 KOGE / EUR
41,28
1 KOGE / USD
$48
1 KOGE / MYR
RM203,04
1 KOGE / TRY
1.952,16
1 KOGE / JPY
¥7.056
1 KOGE / ARS
ARS$65.484
1 KOGE / RUB
3.827,52
1 KOGE / INR
4.205,28
1 KOGE / IDR
Rp786.885,12
1 KOGE / KRW
66.389,76
1 KOGE / PHP
2.749,44
1 KOGE / EGP
￡E.2.325,12
1 KOGE / BRL
R$267,36
1 KOGE / CAD
C$65,76
1 KOGE / BDT
5.845,44
1 KOGE / NGN
73.170,72
1 KOGE / UAH
2.002,56
1 KOGE / VES
Bs5.904
1 KOGE / CLP
$46.464
1 KOGE / PKR
Rs13.605,12
1 KOGE / KZT
25.917,6
1 KOGE / THB
฿1.555,68
1 KOGE / TWD
NT$1.432,32
1 KOGE / AED
د.إ176,16
1 KOGE / CHF
Fr38,4
1 KOGE / HKD
HK$376,32
1 KOGE / MAD
.د.م434,88
1 KOGE / MXN
$903,84
1 KOGE / PLN
177,12
1 KOGE / RON
лв210,24
1 KOGE / SEK
kr463,2
1 KOGE / BGN
лв81,12
1 KOGE / HUF
Ft16.505,76
1 KOGE / CZK
1.018,08
1 KOGE / KWD
د.ك14,64
1 KOGE / ILS
163,2