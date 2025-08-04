Level USD (LVLUSD) Nedir?

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

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Level USD (LVLUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Level USD (LVLUSD) Token Ekonomisi

Level USD (LVLUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LVLUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!