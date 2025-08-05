Lokr (LKR) Nedir?

HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."

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Lokr (LKR) Kaynağı Resmi Websitesi

Lokr (LKR) Token Ekonomisi

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