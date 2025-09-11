LOOK (LOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04065094 $ 0,04065094 $ 0,04065094 24 sa Düşük $ 0,050467 $ 0,050467 $ 0,050467 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04065094$ 0,04065094 $ 0,04065094 24 sa Yüksek $ 0,050467$ 0,050467 $ 0,050467 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,055024$ 0,055024 $ 0,055024 En Düşük Fiyat $ 0,04065094$ 0,04065094 $ 0,04065094 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LOOK (LOOK) canlı fiyatı $0,04614959. LOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04065094 ve en yüksek $ 0,050467 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,055024, en düşük fiyatı ise $ 0,04065094 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOOK son bir saatte -%3,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LOOK (LOOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,57M$ 42,57M $ 42,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,57M$ 42,57M $ 42,57M Dolaşım Arzı 922,38M 922,38M 922,38M Toplam Arz 922.376.144,930936 922.376.144,930936 922.376.144,930936

Şu anki LOOK piyasa değeri $ 42,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOK arzı 922,38M olup, toplam arzı 922376144.930936. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,57M.