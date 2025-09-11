LOOK Hakkında Daha Fazla Bilgi

LOOK Fiyatı (LOOK)

Listelenmedi

1 LOOK / USD Canlı Fiyatı:

$0,04601977
$0,04601977$0,04601977
-%0,301D
USD
LOOK (LOOK) Canlı Fiyat Grafiği
LOOK (LOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04065094
$ 0,04065094$ 0,04065094
24 sa Düşük
$ 0,050467
$ 0,050467$ 0,050467
24 sa Yüksek

$ 0,04065094
$ 0,04065094$ 0,04065094

$ 0,050467
$ 0,050467$ 0,050467

$ 0,055024
$ 0,055024$ 0,055024

$ 0,04065094
$ 0,04065094$ 0,04065094

-%3,24

-%0,32

--

--

LOOK (LOOK) canlı fiyatı $0,04614959. LOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04065094 ve en yüksek $ 0,050467 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,055024, en düşük fiyatı ise $ 0,04065094 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOOK son bir saatte -%3,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LOOK (LOOK) Piyasa Bilgileri

$ 42,57M
$ 42,57M$ 42,57M

--
----

$ 42,57M
$ 42,57M$ 42,57M

922,38M
922,38M 922,38M

922.376.144,930936
922.376.144,930936 922.376.144,930936

Şu anki LOOK piyasa değeri $ 42,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOK arzı 922,38M olup, toplam arzı 922376144.930936. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,57M.

LOOK (LOOK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LOOK / USD fiyat değişimi, $ -0,00015249780434968.
Son 30 gün içerisinde, LOOK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LOOK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LOOK / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00015249780434968-%0,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LOOK (LOOK) Nedir?

$LOOK is the Bluechip Attention Token built on Solana — launched by the people, for the culture. No presale, no corporate gimmicks — just pure meme energy fueled by a fast-growing community. Born from the idea that “all it takes is just one LOOK,” the project flips the script on memecoins: instead of brands launching coins, the community launches $LOOK first, creating a wild, open ecosystem that brands and creators can later embrace. With memes, culture, and attention as its driving force, $LOOK is positioning itself as the world’s most versatile community-powered meme token.

LOOK (LOOK) Kaynağı

Resmi Websitesi

LOOK Fiyat Tahmini (USD)

LOOK (LOOK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LOOK (LOOK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LOOK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LOOK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LOOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

LOOK (LOOK) Token Ekonomisi

LOOK (LOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LOOK (LOOK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LOOK (LOOK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LOOK fiyatı, 0,04614959 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LOOK / USD güncel fiyatı nedir?
LOOK / USD güncel fiyatı $ 0,04614959. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LOOK varlığının piyasa değeri nedir?
LOOK piyasa değeri $ 42,57M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LOOK arzı nedir?
Dolaşımdaki LOOK arzı, 922,38M USD.
LOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LOOK, ATH fiyatı olan 0,055024 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LOOK fiyatı (ATL) nedir?
LOOK, ATL fiyatı olan 0,04065094 USD değerine düştü.
LOOK işlem hacmi nedir?
LOOK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LOOK bu yıl daha da yükselir mi?
LOOK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LOOK fiyat tahminine göz atın.
LOOK (LOOK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

