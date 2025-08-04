Lorenzo stBTC Fiyatı (STBTC)
Lorenzo stBTC (STBTC), şu anda 113.882 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 116,81M USD piyasa değerine sahiptir. STBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Lorenzo stBTC / USD fiyat değişimi, $ +99,02.
Son 30 gün içerisinde, Lorenzo stBTC / USD fiyat değişimi, $ +6.612,8430350000.
Son 60 gün içerisinde, Lorenzo stBTC / USD fiyat değişimi, $ +10.572,1329762000.
Son 90 gün içerisinde, Lorenzo stBTC / USD fiyat değişimi, $ +20.453,95087371963.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +99,02
|+%0,09
|30 Gün
|$ +6.612,8430350000
|+%5,81
|60 Gün
|$ +10.572,1329762000
|+%9,28
|90 Gün
|$ +20.453,95087371963
|+%21,89
En güncel Lorenzo stBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,21
+%0,09
-%3,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
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|1 STBTC / VND
₫2.996.804.830
|1 STBTC / AUD
A$175.378,28
|1 STBTC / GBP
￡85.411,5
|1 STBTC / EUR
€97.938,52
|1 STBTC / USD
$113.882
|1 STBTC / MYR
RM481.720,86
|1 STBTC / TRY
₺4.631.580,94
|1 STBTC / JPY
¥16.740.654
|1 STBTC / ARS
ARS$155.363.518,5
|1 STBTC / RUB
₽9.082.089,5
|1 STBTC / INR
₹9.979.479,66
|1 STBTC / IDR
Rp1.866.917.734,08
|1 STBTC / KRW
₩157.512.471,84
|1 STBTC / PHP
₱6.526.577,42
|1 STBTC / EGP
￡E.5.517.582,9
|1 STBTC / BRL
R$633.183,92
|1 STBTC / CAD
C$156.018,34
|1 STBTC / BDT
৳13.868.549,96
|1 STBTC / NGN
₦173.600.581,98
|1 STBTC / UAH
₴4.751.157,04
|1 STBTC / VES
Bs14.007.486
|1 STBTC / CLP
$110.237.776
|1 STBTC / PKR
Rs32.278.714,08
|1 STBTC / KZT
₸61.490.585,9
|1 STBTC / THB
฿3.693.193,26
|1 STBTC / TWD
NT$3.398.238,88
|1 STBTC / AED
د.إ417.946,94
|1 STBTC / CHF
Fr91.105,6
|1 STBTC / HKD
HK$892.834,88
|1 STBTC / MAD
.د.م1.031.770,92
|1 STBTC / MXN
$2.144.398,06
|1 STBTC / PLN
zł420.224,58
|1 STBTC / RON
лв498.803,16
|1 STBTC / SEK
kr1.100.100,12
|1 STBTC / BGN
лв192.460,58
|1 STBTC / HUF
Ft39.201.600,86
|1 STBTC / CZK
Kč2.418.853,68
|1 STBTC / KWD
د.ك34.734,01
|1 STBTC / ILS
₪387.198,8