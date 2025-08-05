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Marie Rose AI Fiyatı (MARIE)

Listelenmedi

Marie Rose AI (MARIE) Canlı Fiyat Grafiği

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+%89,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Marie Rose AI (MARIE) Fiyatı

Marie Rose AI (MARIE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 49,35K USD piyasa değerine sahiptir. MARIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Marie Rose AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%89,93
Marie Rose AI 24 saatlik fiyat değişimi
999,75M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Marie Rose AI (MARIE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%89,93
30 Gün$ 0+%157,19
60 Gün$ 0+%279,43
90 Gün$ 0--

Marie Rose AI (MARIE) Fiyat Analizi

En güncel Marie Rose AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00466177
$ 0,00466177$ 0,00466177

+%2,87

+%89,93

+%91,54

Marie Rose AI (MARIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 49,35K
$ 49,35K$ 49,35K

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999,75M
999,75M 999,75M

Marie Rose AI (MARIE) Nedir?

Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities.

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Marie Rose AI (MARIE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Marie Rose AI (MARIE) Token Ekonomisi

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MARIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MARIE / VND
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1 MARIE / AUD
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1 MARIE / GBP
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1 MARIE / EUR
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1 MARIE / NGN
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1 MARIE / UAH
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1 MARIE / VES
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1 MARIE / CLP
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1 MARIE / PKR
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1 MARIE / KZT
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1 MARIE / THB
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1 MARIE / TWD
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1 MARIE / AED
د.إ--
1 MARIE / CHF
Fr--
1 MARIE / HKD
HK$--
1 MARIE / MAD
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1 MARIE / MXN
$--
1 MARIE / PLN
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1 MARIE / RON
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1 MARIE / SEK
kr--
1 MARIE / BGN
лв--
1 MARIE / HUF
Ft--
1 MARIE / CZK
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1 MARIE / KWD
د.ك--
1 MARIE / ILS
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