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Market Stalker Fiyatı (STLKR)

Market Stalker (STLKR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00383689
$0,00383689$0,00383689
+%6,101D
USD

Bugünkü Market Stalker (STLKR) Fiyatı

Market Stalker (STLKR), şu anda 0,00384259 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 384,84K USD piyasa değerine sahiptir. STLKR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Market Stalker Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,29
Market Stalker 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Market Stalker (STLKR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Market Stalker / USD fiyat değişimi, $ +0,00022742.
Son 30 gün içerisinde, Market Stalker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Market Stalker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Market Stalker / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00022742+%6,29
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Market Stalker (STLKR) Fiyat Analizi

En güncel Market Stalker fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00344429
$ 0,00344429$ 0,00344429

$ 0,00491883
$ 0,00491883$ 0,00491883

$ 0,00491883
$ 0,00491883$ 0,00491883

-%0,93

+%6,29

--

Market Stalker (STLKR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 384,84K
$ 384,84K$ 384,84K

--
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100,00M
100,00M 100,00M

Market Stalker (STLKR) Nedir?

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Market Stalker (STLKR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Market Stalker (STLKR) Token Ekonomisi

Market Stalker (STLKR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STLKR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STLKR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STLKR / VND
101,11775585
1 STLKR / AUD
A$0,0058791627
1 STLKR / GBP
0,0028435166
1 STLKR / EUR
0,0032662015
1 STLKR / USD
$0,00384259
1 STLKR / MYR
RM0,0162157298
1 STLKR / TRY
0,155240636
1 STLKR / JPY
¥0,56486073
1 STLKR / RUB
0,300490538
1 STLKR / INR
0,3313081098
1 STLKR / IDR
Rp62,9932686096
1 STLKR / KRW
5,3221408536
1 STLKR / PHP
0,2189892041
1 STLKR / EGP
￡E.0,1892475575
1 STLKR / BRL
R$0,0213648004
1 STLKR / CAD
C$0,0052259224
1 STLKR / BDT
0,4667594073
1 STLKR / NGN
5,8755122395
1 STLKR / UAH
0,160620262
1 STLKR / VES
Bs0,45342562
1 STLKR / CLP
$3,66583086
1 STLKR / PKR
Rs1,0903733384
1 STLKR / KZT
2,0298865934
1 STLKR / THB
฿0,1238851016
1 STLKR / TWD
NT$0,1128568683
1 STLKR / AED
د.إ0,0141023053
1 STLKR / CHF
Fr0,0030356461
1 STLKR / HKD
HK$0,0301259056
1 STLKR / MAD
.د.م0,03458331
1 STLKR / MXN
$0,0717411553
1 STLKR / PLN
0,0139486017
1 STLKR / RON
лв0,0166384147
1 STLKR / SEK
kr0,0367735863
1 STLKR / BGN
лв0,0064171253
1 STLKR / HUF
Ft1,3123597627
1 STLKR / CZK
0,0809249454
1 STLKR / KWD
د.ك0,00117198995
1 STLKR / ILS
0,0128726765