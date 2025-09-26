Bugünkü canlı Mars Battle fiyatı 0 USD. SHOOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHOOT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Mars Battle fiyatı 0 USD. SHOOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHOOT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Mars Battle Fiyatı (SHOOT)

1 SHOOT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00015276
-%5,701D
mexc
USD
Mars Battle (SHOOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 14:00:49 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0,02317302
$ 0
-%0,59

-%5,70

-%16,06

-%16,06

Mars Battle (SHOOT) canlı fiyatı --. SHOOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHOOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02317302, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHOOT son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,70 ve son 7 günde -%16,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mars Battle (SHOOT) Piyasa Bilgileri

$ 18,50K
--
$ 152,76K
121,10M
1.000.000.000,0
Şu anki Mars Battle piyasa değeri $ 18,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHOOT arzı 121,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,76K.

Mars Battle (SHOOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mars Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mars Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mars Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mars Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,70
30 Gün$ 0-%23,80
60 Gün$ 0-%15,84
90 Gün$ 0--

Mars Battle (SHOOT) Nedir?

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments.

Mars Battle (SHOOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mars Battle Fiyat Tahmini (USD)

Mars Battle (SHOOT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mars Battle (SHOOT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mars Battle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mars Battle fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHOOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mars Battle (SHOOT) Token Ekonomisi

Mars Battle (SHOOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHOOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mars Battle (SHOOT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mars Battle (SHOOT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHOOT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHOOT / USD güncel fiyatı nedir?
SHOOT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mars Battle varlığının piyasa değeri nedir?
SHOOT piyasa değeri $ 18,50K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHOOT arzı nedir?
Dolaşımdaki SHOOT arzı, 121,10M USD.
SHOOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHOOT, ATH fiyatı olan 0,02317302 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHOOT fiyatı (ATL) nedir?
SHOOT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SHOOT işlem hacmi nedir?
SHOOT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHOOT bu yıl daha da yükselir mi?
SHOOT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHOOT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 14:00:49 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

