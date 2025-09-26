Mars Battle (SHOOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02317302$ 0,02317302 $ 0,02317302 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,06

Mars Battle (SHOOT) canlı fiyatı --. SHOOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHOOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02317302, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHOOT son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,70 ve son 7 günde -%16,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mars Battle (SHOOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,50K$ 18,50K $ 18,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,76K$ 152,76K $ 152,76K Dolaşım Arzı 121,10M 121,10M 121,10M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Mars Battle piyasa değeri $ 18,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHOOT arzı 121,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,76K.