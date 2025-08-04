MCH Coin (MCHC) Nedir?

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

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MCH Coin (MCHC) Kaynağı Resmi Websitesi

MCH Coin (MCHC) Token Ekonomisi

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