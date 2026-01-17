Bugünkü meow meow Fiyatı

Bugünkü meow meow (MEOW) fiyatı $ 0,00006259 olup, son 24 saatte % 31,91 değişim gösterdi. Mevcut MEOW / USD dönüşüm oranı MEOW başına $ 0,00006259 şeklindedir.

meow meow, şu anda piyasa değeri açısından $ 62.584 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M MEOW şeklindedir. Son 24 saat içinde MEOW, $ 0,00004128 (en düşük) ile $ 0,00006704 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006704 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004128 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEOW, son bir saatte -%4,83 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

meow meow (MEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,58K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 62,58K Dolaşım Arzı 999,95M Toplam Arz 999.950.553,824751

Şu anki meow meow piyasa değeri $ 62,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEOW arzı 999,95M olup, toplam arzı 999950553.824751. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 62,58K.