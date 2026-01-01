Bugünkü Mind of Pepe Fiyatı

Bugünkü Mind of Pepe (MIND) fiyatı $ 0,00006933 olup, son 24 saatte % 5,82 değişim gösterdi. Mevcut MIND / USD dönüşüm oranı MIND başına $ 0,00006933 şeklindedir.

Mind of Pepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.781.250 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,69B MIND şeklindedir. Son 24 saat içinde MIND, $ 0,00006534 (en düşük) ile $ 0,00007112 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00408442 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006321 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIND, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde +%4,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mind of Pepe (MIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Dolaşım Arzı 25,69B 25,69B 25,69B Toplam Arz 45.690.040.402,0 45.690.040.402,0 45.690.040.402,0

