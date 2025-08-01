Illuvium (ILV) Nedir?

Illuvium, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz, NFT toplama ve otomatik savaş oyunudur. Hiper ölçeklenebilir immutable-X, Katman 2 çözümü ile entegre olan Illuvium oyuncuları, varlık basımı veya takası için sıfır gaz ücretine ve saniyenin altında işlem sürelerine erişebilir ve bunların tümü kullanıcılar tarafından korunur.

Illuvium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Illuvium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Illuvium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Illuvium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ILV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Illuvium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Illuvium Fiyat Geçmişi

ILV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ILV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Illuvium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Illuvium (ILV) Token Ekonomisi

Illuvium (ILV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ILV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Illuvium (ILV) Satın Alma

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ILV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ILV / VND ₫ 330.753,235 1 ILV / AUD A$ 19,35626 1 ILV / GBP ￡ 9,42675 1 ILV / EUR € 10,80934 1 ILV / USD $ 12,569 1 ILV / MYR RM 53,29256 1 ILV / TRY ₺ 511,18123 1 ILV / JPY ¥ 1.847,643 1 ILV / ARS ARS$ 17.007,99373 1 ILV / RUB ₽ 1.001,24654 1 ILV / INR ₹ 1.096,77094 1 ILV / IDR Rp 206.049,14736 1 ILV / KRW ₩ 17.408,56776 1 ILV / PHP ₱ 723,9744 1 ILV / EGP ￡E. 603,312 1 ILV / BRL R$ 69,50657 1 ILV / CAD C$ 17,21953 1 ILV / BDT ৳ 1.517,32968 1 ILV / NGN ₦ 19.015,01165 1 ILV / UAH ₴ 518,72263 1 ILV / VES Bs 1.545,987 1 ILV / CLP $ 12.191,93 1 ILV / PKR Rs 3.521,70811 1 ILV / KZT ₸ 6.735,7271 1 ILV / THB ฿ 408,4925 1 ILV / TWD NT$ 375,05896 1 ILV / AED د.إ 46,12823 1 ILV / CHF Fr 10,0552 1 ILV / HKD HK$ 98,54096 1 ILV / MAD .د.م 113,62376 1 ILV / MXN $ 236,92565 1 ILV / PLN zł 46,37961 1 ILV / RON лв 55,17791 1 ILV / SEK kr 121,54223 1 ILV / BGN лв 21,11592 1 ILV / HUF Ft 4.331,02602 1 ILV / CZK Kč 267,21694 1 ILV / KWD د.ك 3,808407 1 ILV / ILS ₪ 42,86029

Illuvium Kaynağı

Illuvium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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