MNet Continuum Fiyatı (NUUM)
MNet Continuum (NUUM), şu anda 0,00146822 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 195,01K USD piyasa değerine sahiptir. NUUM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MNet Continuum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MNet Continuum / USD fiyat değişimi, $ +0,0001523847.
Son 60 gün içerisinde, MNet Continuum / USD fiyat değişimi, $ -0,0008083804.
Son 90 gün içerisinde, MNet Continuum / USD fiyat değişimi, $ -0,002871962224901049.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2,64%
|30 Gün
|$ +0,0001523847
|+10,38%
|60 Gün
|$ -0,0008083804
|-55,05%
|90 Gün
|$ -0,002871962224901049
|-66,17%
En güncel MNet Continuum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0,23%
+2,64%
-14,20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
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