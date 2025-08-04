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MUTATIO Fiyatı (FLIES)

Listelenmedi

MUTATIO (FLIES) Canlı Fiyat Grafiği

$0,74328
$0,74328$0,74328
+%4,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü MUTATIO (FLIES) Fiyatı

MUTATIO (FLIES), şu anda 0,743162 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 419,52K USD piyasa değerine sahiptir. FLIES / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MUTATIO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,29
MUTATIO 24 saatlik fiyat değişimi
562,63K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında MUTATIO (FLIES) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MUTATIO / USD fiyat değişimi, $ +0,03056756.
Son 30 gün içerisinde, MUTATIO / USD fiyat değişimi, $ +0,8270855010.
Son 60 gün içerisinde, MUTATIO / USD fiyat değişimi, $ -0,1244515434.
Son 90 gün içerisinde, MUTATIO / USD fiyat değişimi, $ +0,45805873391603387.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03056756+%4,29
30 Gün$ +0,8270855010+%111,29
60 Gün$ -0,1244515434-%16,74
90 Gün$ +0,45805873391603387+%160,66

MUTATIO (FLIES) Fiyat Analizi

En güncel MUTATIO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,712595
$ 0,712595$ 0,712595

$ 0,748444
$ 0,748444$ 0,748444

$ 14,17
$ 14,17$ 14,17

+%1,05

+%4,29

-%29,64

MUTATIO (FLIES) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 419,52K
$ 419,52K$ 419,52K

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562,63K
562,63K 562,63K

MUTATIO (FLIES) Nedir?

MUTATIO NFTs to $FLIES Wrapper (ERC1155 to ERC20)

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MUTATIO (FLIES) Kaynağı

Resmi Websitesi

MUTATIO (FLIES) Token Ekonomisi

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FLIES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLIES / VND
19.556,30803
1 FLIES / AUD
A$1,14446948
1 FLIES / GBP
0,5573715
1 FLIES / EUR
0,63911932
1 FLIES / USD
$0,743162
1 FLIES / MYR
RM3,14357526
1 FLIES / TRY
30,23183016
1 FLIES / JPY
¥109,244814
1 FLIES / ARS
ARS$1.006,99194162
1 FLIES / RUB
59,39350704
1 FLIES / INR
65,38339276
1 FLIES / IDR
Rp12.182,98165728
1 FLIES / KRW
1.029,30909648
1 FLIES / PHP
42,56831936
1 FLIES / EGP
￡E.36,0061989
1 FLIES / BRL
R$4,087391
1 FLIES / CAD
C$1,01813194
1 FLIES / BDT
90,50226836
1 FLIES / NGN
1.132,86872118
1 FLIES / UAH
31,00471864
1 FLIES / VES
Bs92,89525
1 FLIES / CLP
$719,380816
1 FLIES / PKR
Rs210,52293136
1 FLIES / KZT
401,2703219
1 FLIES / THB
฿24,06358556
1 FLIES / TWD
NT$22,19824894
1 FLIES / AED
د.إ2,72740454
1 FLIES / CHF
Fr0,5945296
1 FLIES / HKD
HK$5,82639008
1 FLIES / MAD
.د.م6,73304772
1 FLIES / MXN
$14,00117208
1 FLIES / PLN
2,74226778
1 FLIES / RON
лв3,25504956
1 FLIES / SEK
kr7,18637654
1 FLIES / BGN
лв1,25594378
1 FLIES / HUF
Ft256,6138386
1 FLIES / CZK
15,80705574
1 FLIES / KWD
د.ك0,22666441
1 FLIES / ILS
2,53418242